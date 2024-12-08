Потенциал F-16 в Украине используется только на 15% — авиаэксперт

По мнению эксперта, F-16 способны уничтожать крылатые ракеты более эффективно, чем зенитно-ракетные комплексы.

Использование истребителей F-16 требует серьезного пересмотра стратегии работы Воздушных сил Украины, ведь сейчас F-16 используются на 10-15% их потенциала.

Об этом заявил авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап, комментируя в эфире "Киев24" перспективы использования этих самолетов в борьбе против РФ.

В частности, эксперт обратил внимание на ракеты AIM-9 Sidewinder, установленные на концах крыльев истребителей.

"Это ракеты ближнего воздушного боя с дальностью 20-40 км. Им в первой модификации, вероятно, уже 40-50 лет, но они постоянно модернизируются. Сейчас это действенная, рабочая, надежная ракета. Выстрелил и забыл. И без разницы, будет ли это "шахед" или крылатая ракета", — объяснил Криволап.

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По мнению эксперта, F-16 способны уничтожать крылатые ракеты более эффективно, чем зенитно-ракетные комплексы. К тому же это будет экономически выгоднее.

В то же время, использование истребителей в зоне действия украинских систем ПВО вызывает определенные проблемы.

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“Надо, чтобы в том месте, где работает F-16, не было наших средств ПВО. Потому что в комплексах ПВО работает мощная система РЭБа, работают радиолокаторы. Система "свой-чужой" отказывает, дает ошибки. Причем она дает ошибки что у нас, что у россиян. Потому что в этом радиопространстве, волне мы, конечно, не можем увидеть, что там такое", — подчеркнул эксперт.

Криволап добавил, что для полноценного использования истребителей необходимо пересмотреть организацию работы воздушных сил.

Кроме этого эксперт рассказал, что у Украины нет соответствующего оружия для F-16, чтобы отгонять российские Су-34. Истребители фактически сбивают вражеские дроны и ракеты.