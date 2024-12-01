Как сварить эспрессо: три способа приготовить напиток в домашних условиях

Как приготовить вкусное эспрессо дома
Слово "эспрессо" происходит от итальянского слова "экспресс", "быстро", потому что его по сравнению с другими методами, очень быстро готовят.
В любом магазине можно увидеть много предложений с надписью "Эспрессо". Но недостаточно купить пачку кофе с таким названием и заварить его обычным способом, ведь эспрессо – это не название смеси, а способ приготовления. Потому что правильно приготовленный эспрессо извлекает интенсивный вкус из кофейных зерен, в результате чего кофе имеет крепкий вкус. Кофеварка использует горячую воду под высоким давлением для приготовления вкусного кофе. Однако это не единственный способ сварить вкусный напиток.
Рассказываем, как приготовить эспрессо дома с помощью кофеварки, если она есть или без нее.
Как приготовить эспрессо с помощью кофеварки, кофемашины.
Для приготовления эспрессо лучше всего использовать более темный кофе, поскольку он имеет более яркий и насыщенный вкус.
Настоящее итальянское эспрессо — это 30 мл экстракта, полученного из 7 г свежего молотого кофе, спрессованного в фильтрационном холдере, через который в течение 25 секунд под давлением 9 бар подается вода температурой 90°C.
Основные принципы, которые необходимо соблюдать при настройке кофемашины:
• Вода на выдаче должна быть 88-92°C.
• Для 30 мл потребуется 6,5-7,5 г молотой кофейной гущи, ее необходимо плотно спрессовать в холдере под давлением примерно 30 фунтов.
• Давление помпы должно быть 8-9 бар при выдаче.
• Время экстракции 30 мл – 18-30 секунд. Точное время будет варьироваться в зависимости от кофемашины и используемой смеси. Если экстракция проходит очень быстро, необходимо настроить кофемолку и сделать более тонкий помол, но если медленно - грубее.
• Перед использованием чашка должна быть предварительно нагрета. Эспрессо – это небольшая чашка, поэтому, если налить его в холодную посуду, он быстро остынет и испортит напиток.
• Когда машина используется не часто, перед заваркой выпустите пар из капучинатора и слейте воду из группы. Таким образом, вы избавитесь от застоявшейся воды.
Как сварить эспрессо с помощью аэропресса
Аэропресс занимает меньше места, чем кофеварка, кофе, полученный с его помощью, получается насыщенным и вкусным.
- Измельчите примерно 18 г или 3 столовые ложки темного кофе до среднемелкого помола с помощью кофемолки.
- Нагрейте воду.
- Поместите круглую корзину в аэропресс и слегка намочите ее до влажности. Прикрутите корзину до конца аэропресса.
- Насыпьте кофейную гущу в аэропресс. Положите его на пустую кружку.
- Налейте 85 г воды, подождите 45 секунд, а затем вставьте поршень в верхнюю часть машины. Нажмите, пока поршень не достигнет дна.
- Снимите аэропресс, открутите корзину и опорожните ведро. Нажмите на поршень, чтобы вынуть фильтр и гущу.
Как сварить эспрессо в гейзерной кофеварке
Гейзерная кофеварка использует давление пара для прокачки горячей воды через молотый кофе.
Чтобы приготовить эспрессо:
- Две столовые ложки кофе или 20-22 грамма измельчите до мелкой текстуры.
- Налейте воду на дно кофеварки.
- Насыпьте гущу в фильтр и закрутите верхнюю крепь с носиком. Поставьте на средний огонь.
- Когда услышите свист, кофе расширится, а пена поместится на верхний уровень, готово эспрессо.
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