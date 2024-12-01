Как сварить эспрессо: три способа приготовить напиток в домашних условиях

Слово "эспрессо" происходит от итальянского слова "экспресс", "быстро", потому что его по сравнению с другими методами, очень быстро готовят.

В любом магазине можно увидеть много предложений с надписью "Эспрессо". Но недостаточно купить пачку кофе с таким названием и заварить его обычным способом, ведь эспрессо – это не название смеси, а способ приготовления. Потому что правильно приготовленный эспрессо извлекает интенсивный вкус из кофейных зерен, в результате чего кофе имеет крепкий вкус. Кофеварка использует горячую воду под высоким давлением для приготовления вкусного кофе. Однако это не единственный способ сварить вкусный напиток.

Рассказываем, как приготовить эспрессо дома с помощью кофеварки, если она есть или без нее.

Как приготовить эспрессо с помощью кофеварки, кофемашины.

Для приготовления эспрессо лучше всего использовать более темный кофе, поскольку он имеет более яркий и насыщенный вкус.

Настоящее итальянское эспрессо — это 30 мл экстракта, полученного из 7 г свежего молотого кофе, спрессованного в фильтрационном холдере, через который в течение 25 секунд под давлением 9 бар подается вода температурой 90°C.

Основные принципы, которые необходимо соблюдать при настройке кофемашины:

• Вода на выдаче должна быть 88-92°C.

• Для 30 мл потребуется 6,5-7,5 г молотой кофейной гущи, ее необходимо плотно спрессовать в холдере под давлением примерно 30 фунтов.

• Давление помпы должно быть 8-9 бар при выдаче.

• Время экстракции 30 мл – 18-30 секунд. Точное время будет варьироваться в зависимости от кофемашины и используемой смеси. Если экстракция проходит очень быстро, необходимо настроить кофемолку и сделать более тонкий помол, но если медленно - грубее.

• Перед использованием чашка должна быть предварительно нагрета. Эспрессо – это небольшая чашка, поэтому, если налить его в холодную посуду, он быстро остынет и испортит напиток.

• Когда машина используется не часто, перед заваркой выпустите пар из капучинатора и слейте воду из группы. Таким образом, вы избавитесь от застоявшейся воды.

Как приготовить эспрессо в кофемашине.

Как сварить эспрессо с помощью аэропресса

Аэропресс занимает меньше места, чем кофеварка, кофе, полученный с его помощью, получается насыщенным и вкусным.

Измельчите примерно 18 г или 3 столовые ложки темного кофе до среднемелкого помола с помощью кофемолки.

Нагрейте воду.

Поместите круглую корзину в аэропресс и слегка намочите ее до влажности. Прикрутите корзину до конца аэропресса.

Насыпьте кофейную гущу в аэропресс. Положите его на пустую кружку.

Налейте 85 г воды, подождите 45 секунд, а затем вставьте поршень в верхнюю часть машины. Нажмите, пока поршень не достигнет дна.

Снимите аэропресс, открутите корзину и опорожните ведро. Нажмите на поршень, чтобы вынуть фильтр и гущу.

Как сварить эспрессо в аэропрессе

Как сварить эспрессо в гейзерной кофеварке

Гейзерная кофеварка использует давление пара для прокачки горячей воды через молотый кофе.

Чтобы приготовить эспрессо:

Две столовые ложки кофе или 20-22 грамма измельчите до мелкой текстуры.

Налейте воду на дно кофеварки.

Насыпьте гущу в фильтр и закрутите верхнюю крепь с носиком. Поставьте на средний огонь.

Когда услышите свист, кофе расширится, а пена поместится на верхний уровень, готово эспрессо.

как приготовить эспрессо в гейзерной кофеварке

Читайте также: