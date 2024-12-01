Як зварити еспресо: три способи приготувати напою в домашніх умовах

Слово «еспресо» походить від італійського слова «експрес», "швидко", тому що його у порівнянні з іншими методами, дуже швидко готують.

У будь-якому магазині можна побачити багато пропозицій із написом «Еспресо». Але недостатньо купити пачку кави з такою назвою та заварити її звичайним способом, адже еспресо — це не назва суміші, а спосіб приготування. Тому що правильно приготований еспресо витягує інтенсивний смак із кавових зерен, внаслідок чого кава має міцний смак. Кавоварка використовує гарячу воду під високим тиском для приготування смачної кави. Однак це не єдиний спосіб зварити смачний напій.

Розповідаємо, як приготувати еспресо вдома за допомогою кавоварки, якщо вона є, або без неї.

Як приготувати еспресо за допомогою кавоварки, кавомашини

Для приготування еспресо найкраще використовувати темнішу каву, оскільки вона має більш яскравий і насичений смак.

Справжнє італійське еспресо — це 30 мл екстракту, який був отриманий з 7 г свіжої меленої кави, спресованої у фільтраційному холдері, через який протягом 25 секунд під тиском 9 бар подається вода температурою 90°C.

Основні принципи, яких необхідно дотримуватися при налаштуванні кавомашини:

• Вода на видачі повинна бути 88-92°C.

• Для 30 мл знадобиться 6,5-7,5 грама меленої кавової гущі, її необхідно щільно спресувати в холдері під тиском приблизно 30 фунтів.

• Тиск помпи повинен бути 8-9 бар при видачі.

• Час екстракції 30 мл - 18-30 секунд. Точний час буде варіюватися залежно від вашої кавомашини та суміші, яку використовуєте. Якщо екстракція проходить дуже швидко, необхідно налаштувати кавомолку, і зробити тонший помел, але якщо повільно — грубіший.

• Перед використанням чашка повинна попередньо бути нагріта. Еспресо - це невелика чашка, тому, якщо налити його у холодний посуд, він швидко охолоне й зіпсує напій.

• Коли машина використовується не часто, перед заварюванням випустіть пар з капучінатора та злийте воду з групи. Таким чином, ви позбавитеся від застояної води.

Як приготувати еспресо в кавомашині

Як зварити еспресо за допомогою аеропресу

Аеропрес займає менше місця ніж кавоварка, кава, отримана за його допомогою, виходить насиченою та смачною.

Подрібніть приблизно 18 г або 3 столові ложки темної кави до середньо-дрібного помелу за допомогою кавомолки.

Нагрійте воду.

Помістіть круглий кошик в аеропрес і злегка намочіть його до вологості. Прикрутіть кошик до кінця аеропресу.

Насипте кавову гущу в аеропрес. Покладіть його на порожній кухоль.

Налийте 85 грамів води, зачекайте 45 секунд, а потім вставте поршень у верхню частину машини. Натисніть, поки поршень не досягне дна.

Зніміть аеропрес, відкрутіть кошик і спорожніть відро. Натисніть на поршень, щоб вийняти фільтр і гущу.

Як зварити еспресо в аеропресі

Як зварити еспресо у гейзерній кавоварці

Гейзерна кавоварка використовує тиск пари для прокачування гарячої води через мелену каву.

Щоб приготувати еспресо:

Дві столові ложки кави або 20−22 грам подрібніть до дрібної текстури.

Налийте воду на дно кавоварки.

Насипте гущу у фільтр і закрутіть верхнє кріплення з носиком. Поставте на середній вогонь.

Коли почуєте свист, кава розшириться, а піна поміститься на верхній рівень, еспресо готове.

як приготувати еспресо в гейзерній кавоварці

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