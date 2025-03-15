У Китаї упав та вибухнув військовий літак: відео

У суботу, 15 березня, винищувач ВМС Китаю J-15 розбився під час тренувального польоту у південній провінції Хайнань.

Відео цього інциденту опублікували в соцмережах.

Як видно на опублікованих кадрах, пілоту вдалося благополучно катапультуватися.

У Китаї упав та вибухнув військовий літак

У заяві Південного командування військово-морських сил Китаю у соціальних мережах йдеться, що причина аварії встановлюється. Повідомлень про постраждалих або матеріальний збиток на землі немає.

Інцидент стався в регіоні Південно-Китайського моря, де останніми роками відбувалося протистояння між китайськими та філіппінськими кораблями навколо спірних рифів і островів у цьому районі.

Минулого місяця берегова охорона Філіппін засудила небезпечні маневри гелікоптера ВМС Китаю.

Що відомо про китайський винищувач J-15

Китайський палубний винищувач Shenyang J-15 часто називають «Летючою акулою», він базується на китайських авіаносцях.

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На озброєння цей літак поступив у 2013 році і став наріжним каменем амбіцій військово-морської авіації Китаю, демонструючи його зростаючу здатність діяти далеко від своїх берегів.

Розроблений компанією Shenyang Aircraft Corporation винищувач J-15 створений на базі радянського Су-33. На початку 2000-х Китай придбав прототип в Україні.

Незважаючи на своє походження, J-15 включає в себе місцеві оновлення, включаючи вдосконалену авіоніку, радіолокаційні системи та озброєння, що робить його універсальним багатоцільовим винищувачем.

Оснащений двома двигунами WS-10, він може похвалитися бойовим радіусом близько 1500 кілометрів і вантажопідйомністю понад 6,5 тонн, що дозволяє йому нести поєднання ракет повітря-повітря, повітря-земля та протикорабельних ракет.

Нагадаємо, раніше літак військово-повітряних сил Індії Mirage-2000 розбився у штаті Мадхья-Прадеш у центральній частині країни.

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