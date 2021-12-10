Кто может остаться без субсидии на отапливаемый сезон 2021-2022? / УНИАН

Субсидия на оплату коммунальных платежей: кто может остаться без нее

Субсидия на оплату коммунальных платежей: кто может остаться без нее

Граждане Украины имеют право на получение жилищной субсидии. Это безвозвратная социальная помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг. Однако в отопительный сезон 2021-2022 некоторые могут остаться без этих выплат. Кому помощи не будет и как узнать, начислена ли субсидия в материале ТСН.ua.

Субсидия 2021-2022: кто может остаться без нее

Социальную помощь от государства лишат тех, кто имеет долги на оплату коммунальных услуг. Такое решение было принято Кабмином в постановлении №848.

Если гражданин не уплатил в полном объеме плату за коммунальные услуги за период более 3 месяцев, начисление помощи будет прекращено.

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Также субсидию потеряют те украинцы, у кого уже есть задолженность в размере выше 20 необлагаемых минимумов (один необлагаемый минимум — денежная сумма в размере 17 гривен). В постановлении говорится: "Начисленная (задолженность – ред.) исполнителем коммунальной услуги со ссылкой на решение суда относительно норм потребления природного газа бытовыми потребителями в случае отсутствия счетчиков газа и в связи с приведением объемов использованного природного газа бытовыми потребителями в соответствии со стандартными условиями" .

Однако в последнем случае есть решение проблемы. Если Минсоцполитики профинансирует таких субсидиантов (то есть у человека будет договор о реструктуризации долгов), то их задолженность будет отменена, а субсидия останется действительной.

Как узнать, начислена ли субсидия онлайн

Проверить, назначена ли субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, можно по данным Единого государственного реестра получателей жилищных субсидий, которые доступны по этой ссылке.