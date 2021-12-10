Хто може залишитися без субсидії в опалювальний сезон 2021-2022 / УНІАН

Субсидія на оплату комунальних платежів: хто може залишитися без неї

Субсидія на оплату комунальних платежів: хто може залишитися без неї

Громадяни України мають право на отримання житлової субсидії. Це безповоротна соціальна допомога на оплату житлово-комунальних послуг. Проте в опалювальний сезон 2021-2022 дехто може залишитися без цих виплат. Кому допомоги не буде і як дізнатися, чи нарахована субсидія — в матеріалі ТСН.ua.

Субсидія 2021-2022: хто може залишитися без неї

Соціальної допомоги від держави позбавлять тих, хто має борги на оплату комунальних послуг. Таке рішення було прийнято Кабміном у постанові №848.

Наразі, якщо громадянин не сплатив в повному обсязі плату за комунальні послуги за період більш ніж 3 місяці, нарахування допомоги буде припинено.

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Також субсидію втратять ті українці, у кого вже є заборгованість в розмірі вище 20 неоподаткованих мінімумів (один неоподаткований мінімум — грошова сума розміром у 17 гривень). В постанові йдеться: “Нарахована (заборгованість – ред.) виконавцем комунальної послуги з посиланням на рішення суду щодо норм споживання природного газу побутовими споживачами у разі відсутності лічильників газу та у зв'язку із приведенням обсягів використаного природного газу побутовими споживачами відповідно до стандартних умов”.

Проте, в останньому випадку є рішення проблеми. Якщо Мінсоцполітики профінансує таких субсидіантів (тобто людина буде мати договір про реструктуризацію боргів), то їхня заборгованість буде скасована, а субсидія залишиться дійсною.

Як дізнатися, чи нарахована субсидія онлайн

Перевірити, чи призначена субсидія для оплату житлово-комунальних послуг, можна за даними Єдиного державного реєстру отримувачів житлових субсидій, які доступні за цим посиланням.