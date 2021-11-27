О них говорили все: 10 главных платьев 2021 года

Предлагаем вспомнить наряды, о которых в этом году без умолку говорили и писали все.
Знаменитости в этом году, однозначно, удивляли публику своими вечерними аутфитами, но некоторые из их нарядов были настолько эффектны, что вспоминались и обсуждались чаще, чем само мероприятие, на которое они их надели.
1. Ким Кардашьян
Американская звезда умеет удивлять, и каждое ее появление на красных дорожках всегда бурно обсуждается. Над образами Ким трудится целая команда, и в этом году во время Met Gala она надела лук total black от Balenciaga, который полностью закрывал ее тело. Назвать образ роскошным или уж очень красивым трудно, но вот эпатажным - однозначно. Думаем, об этом наряде не забудут еще очень долго.
2. Дженнифер Лопес
В 2021 году Дженнифер возобновила свой роман с бывшим женихом Беном Аффлеком. Впервые на публике пара появилась во время 78-го Венецианского кинофестиваля перед премьерой фильма "Последняя дуэль". Для своего выхода Лопес выбрала эффектное белое платье от Georges Hobeika с глубоким декольте, украшенным крупными камнями.
3. Меган, герцогиня Сассекская
Жена британского принца Гарри не часто радовала своих фанатов выходами, поэтому ее появление на гала-концерте Salute To Freedom Нью-Йорке стало настоящим сюрпризом для многих. Меган надела красное платье от Carolina Herrera со шлейфом. Кто-то наряд ругал, а кто-то им восхищался, но в результате образ герцогини обсуждали больше, чем само мероприятие.
4. Зендея
"Мокрое" кожаное платье Зендеи, созданное брендом Balmain, стало, наверное, одним из главных модных открытие этого года. В этом восхитительном образе актриса появилась на премьеру фильма "Дюна" во время Венецианского кинофестиваля.
5. Кэтрин, герцогиня Кембриджская
Британская герцогиня поразила всех своим нарядом во время премьеры фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать". Она появилась на красной дорожке в золотом вечернем платье от Jenny Packham, полностью расшитом пайетками.
6. Леди Гага
Леди Гага была удостоена чести спеть гимн США на инаугурации 46-го президента Джо Байдена. Певица вышла на публику в сине-красный наряд от Schiaparelli, который состоял из жакета с длинными рукавами и пышной длинной бальной юбки. Жакет звезды украшала брошь в виде золотого голубя, тоже созданная Schiaparelli. Кстати, в интервью Vogue, певица призналась, что этот наряд был пуленепробиваемым.
7. Адель
В этом году также состоялось триумфальное возвращение Адель - певица выпустила свой новый альбом "30" и дала концерт в обсерватории Гриффита в Лос-Анджелесе, для которого надела платье Schiaparelli и серьги в виде планеты Сатурн.
8. Белла Хадид
Также надевала французский бренд Schiaparelli и супермодель Беллу Хадид. Она впечатлила нарядом из коллекции осень-зима 2021/2022 во время Каннского кинофестиваля. Черное платье с длинными рукавами идеально сидело на фигуре модели и было сшито из шерстяного крепа и имело очень глубокое декольте, которое дополняло позолоченное украшение из латуни, выполненное в виде легких. Этот наряд точно войдет в историю кинофестиваля.
9. Шерон Стоун
Также в Каннах удивила и голливудская суперзвезда, когда появилась на красной дорожке в пышном наряде от Dolce & Gabbana. Платье, выполненное в нежно-голубом цвете, было украшено огромными цветами.
10. Ана де Армас
Кубино-испанская актриса сыграла в новом фильме о Бонде эпизодическую роль, но вот на красной дорожке в день премьеры затмила всех. Знаменитость надела черное шелковое платье Louis Vuitton (которое, кстати, очень напоминало наряд ее героини в фильме) с глубоким V-образным декольте и бретельками с камнями.
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