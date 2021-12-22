На "черный день": как и сколько украинцев экономят деньги

На "черный день": как и сколько украинцев экономят деньги

Чаще всего средства хранятся в валюте.

Треть украинцев не откладывают денег на "черный день" – это результаты социологического опроса.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

Также читайте Из-за колебаний валют эксперты советуют украинцам запасаться не деньгами

Аналитики рассказали: те, кто имеет сбережения, конвертируют его в валюту. Чаще это доллары, реже – евро. Только 10% опрошенных хранят деньги в национальной валюте.

Кроме того, у части украинцев есть сбережения, но не в денежном эквиваленте. Мол, не доверяют никакой валюте.

Согласно результатам опроса, суммы сбережений у украинцев невелики. Большинство сообщило, что отложенных денег им хватило бы на период до трех месяцев.

Как сообщалось, украинцы рекордно много берут микрокредиты : за девять месяцев 2021 почти 50 миллиардов гривен. В Нацбанке отмечают, что в нынешнем году украинцы ссудили почти на 300 миллионов гривен больше, чем за аналогичный период 2020-го. Также на 500 гривен выросла и средняя сумма ссуды: от 4 тыс. грн до 4,5 тыс. грн.