На Донбасі протягом доби зафіксоване одне порушення "тиші"

Втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає.

Упродовж минулої доби, 25 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомили у ранковому зведенні ООС 26 грудня.

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В напрямку Травневого, що на Донеччині, ворог вів вогонь з ПТРК.

Станом на 7 годину ранку, 26 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає, наголосили у штабі.

Як повідомлялося, Російська Федерація продовжує нарощувати військові сили вздовж українських кордонів. У Міноборони України опублікували свіжу карту, на якій показано розташування військ та важкої техніки Росії. Зокрема, на східному кордоні сконцентровано близько 10 батальйонних тактичних груп. На території Білорусі перебувають авіаційні частини, танковий батальйон і мотопіхотні підрозділи. В Курській області розмістили табір з озброєнням і бойовою технікою.

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