До України повертаються морози: прогноз погоди на неділю, 26 грудня

Завтра буде хмарно з проясненнями.

У неділю, 26 грудня, до України повернуться морози, у більшості регіонів також сніжитиме.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра в країні очікується сніг, на Закарпатті та півдні країни з дощем, місцями ожеледь та налипання мокрого снігу, у північних, Рівненській та Волинській областях без опадів. На дорогах країни ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на східний, на півдні та сході країни північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень 1-6° морозу, у північній частині вночі 9-14° морозу, вдень 3-8° морозу, на Закарпатті та півдні країни вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У Києві 26 грудня буде без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12° морозу, вдень 4-6° морозу.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

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