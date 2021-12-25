На Донбасі на Різдво 25 грудня обійшлося без обстрілів

На Донбасі на Різдво 25 грудня обійшлося без обстрілів

Порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ не зафіксовано.

На Донбасі від початку доби 25 грудня з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про це повідомляється у вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 25 грудня.

"Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Разом до перемоги! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, у Росії оголосили про відведення 10 тисяч військових від кордону з Україною після чергового повідомлення Bloomberg про нарощення сил.

Нагадаємо, від осені у західних ЗМІ почали з'являтися публікації про стягування російських військ до кордонів України. Ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

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