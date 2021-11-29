Інвестують в житло: в Україні підвищився попит на нерухомість

Переважно купують задля оренди.
Пандемія підвищила попит на українське житло.
Про це розповіли у Сніданку з 1+1.
Аналітики провели дослідження нерухомості за рік і прийшли до такого висновку. Вони запевняють, що через коронавірус, який спровокував закриття кордонів, українці почали інвестувати "відкладені" кошти на житло, замість подорожей.
Згідно з дослідженням, частина громадян купують квартири, щоб згодом здавати їх в оренду. При цьому українці стали більш вимогливими до покупки житла. Окрім місця розташуванням, зараз цікавляться сервісом, прибудинковою територією та інфраструктурою.
Як повідомлялося, в Україні стрімко дорожчають квартири. Зростання цін на нерухомість ріелтори пояснюють підвищеним попитом, а також подорожчанням будівельних матеріалів. За рік вартість квадратних метрів в Україні зросла в середньому на 17%. Утім, найближчим часом тенденція до подорожчання нерухомості триватиме.
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