Обійшов всіх: лідер "Ліверпуля" очолив рейтинг гравців АПЛ

Єгиптянин став кращим за кількістю ударів по воротам.

Портал WhoScored опублікував рейтинг бомбардирів чемпіонату Англії за кількістю ударів по воротах.

Очолив список нападник "Ліверпуля" Мохамед Салах, на рахунку якого 71 удар. Друге та третє місце лишилося теж за представниками його команди - Садіо Мане (54) та Діогу Жота (49).

Найбільше ударів у Прем'єр-лізі цього сезону:

1. Мохаммед Салах ("Ліверпуль") – 71 удар;

2. Садіо Мане ("Ліверпуль") – 54 удари;

3. Діогу Жота ("Ліверпуль") – 49 ударів;

4. Рафінья ("Лідс") – 48 ударів;

5. Кріштіану Роналду ("Манчестер Юнайтед") – 46 ударів;

6. Майкл Антоніо ("Вест Гем") – 44 удари;

7-8. Леандро Троссард ("Брайтон") – 41 удар;

7-8. Джаррод Боуен ("Вест Гем") – 41 удар;

9. Адам Армстронг ("Саутгемптон") – 40 ударів;

10. Жоау Канселу - ("Манчестер Сіті") - 39 ударів.

Зазначимо, що напад "Ліверпуля" мав шанс збільшити цю кількість, якби їхній матч проти "Лідса" 26 грудня не було перенесено.

Нагадаємо, нещодавно 29-річний єгиптянин став найкращим бомбардиром серед гравців африканського континету в Чемпіонаті Англії.

Окрім того, Салах став першим гравцем в історії "Ліверпуля", який зумів оформити хет-трик на домашній арені "Манчестер Юнайтед".