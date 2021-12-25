Обошел всех: лидер "Ливерпуля" возглавил рейтинг игроков АПЛ

Египтянин стал лучше по количеству ударов по воротам.

Портал WhoScored опубликовал рейтинг бомбардиров чемпионата Англии по числу ударов по воротам.

Возглавил список нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах, на счету которого 71 удар. Второе и третье место осталось тоже за представителями его команды – Садио Мане (54) и Диогу Жота (49).

Больше всего ударов в Премьер-лиге этого сезона:

1. Мохаммед Салах ("Ливерпуль") – 71 удар;

2. Садио Мане ("Ливерпуль") – 54 удара;

3. Диогу Жота ("Ливерпуль") – 49 ударов;

4. Рафинья ("Лидс") – 48 ударов;

5. Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед") – 46 ударов;

6. Майкл Антонио ("Вест Хэм") – 44 удара;

7-8. Леандро Троссард ("Брайтон") – 41 удар;

7-8. Джаррод Боуэн ("Вест Хэм") – 41 удар;

9. Адам Армстронг ("Саутгемптон") – 40 ударов;

10. Жоау Канселу – ("Манчестер Сити") – 39 ударов.

Отметим, что нападение "Ливерпуля" имело шанс увеличить это количество, если бы их матч против "Лидса" 26 декабря не был перенесен.

Напомним, что недавно 29-летний египтянин стал лучшим бомбардиром среди игроков африканского континета в Чемпионате Англии.

Кроме того, Салах стал первым игроком в истории "Ливерпуля", сумевшим оформить хет-трик на домашней арене "Манчестер Юнайтед".