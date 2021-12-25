На Донбассе на Рождество 25 декабря обошлось без обстрелов

Нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксированы.
На Донбассе с начала суток 25 декабря со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Об этом сообщается в вечернем своде по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 25 декабря.
"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации. Вместе к победе! Слава Украине!", — говорится в сообщении.
Отметим, в России объявили об отводе 10 тысяч военных от границы с Украиной после очередного сообщения Bloomberg о наращивании сил.
Напомним, с осени в западных СМИ начали появляться публикации о стягивании российских войск к границам Украины. Эти маневры вызвали серьезную озабоченность в правительственных кругах США и Европы.
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