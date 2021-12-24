Військовий облік для жінок: Рада скоротить список професій

Зараз там є професії, які не знадобляться ЗСУ.

В Україні анонсували скорочення списку професій жінок, представники яких повинні стати на військовий облік в Україні. Зараз там є професії, які не знадобляться ЗСУ.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич написав у Facebook.

За словами Завітневича, ще навесні був прийнятий закон, який передбачає, що жінки, які мають спеціальність і (або) професію, споріднену відповідній військово-обліковій спеціальності, визначеній у переліку, затвердженому Міністерством оборони України, і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я і віком, беруться на військовий облік військовозобов'язаних.

"Така норма була і раніше, але перелік визначав Кабінет міністрів України, однак КМУ є великим колегіальним органом, а іноді рішення потрібно приймати вже сьогодні. У законі ж ми зробили рамку, що цей перелік визначає Міністерство оборони. Але так сталося, що цей перелік юстувався і, коли він вийшов, ми побачили, що список дуже великий", - зазначив глава Комітету.

Тож Олександр Завітневич разом з міністром оборони Олексієм Резніковим дійшли згоди, що перелік буде переглянутий у бік зменшення.

"Тому що там є професії, які дійсно не знадобляться Збройним Силам та іншим військовим формуванням", -підсумував голова Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

Нагадаємо, Росія погрожує та загострює ситуацію на кордонах з Україною, висуває нові вимоги.

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