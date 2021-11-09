7 простих способів знизити холестерин у крові

Організм людини не може обійтися без холестерину, він потрібен кожному.

Холестерин є незамінною жироподібною органічною сполукою для всіх клітин організму, це – будівельний матеріал. Він необхідний для вироблення вітаміну D, різних стероїдних гормонів і бере участь у синтезі жовчних кислот. У достатній кількості він допомагає організму засвоювати жири. Однак, коли цієї сполуки в організмі є у надлишку, вона може підвищувати ризики атеросклерозу, серцевого нападу, ішемічної хвороби серця та інсульту.

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Медики називають холестерин "тихим вбивцею" – його процес накопичення протікає в основному без симптомів. За даними ВООЗ, 23% випадки передчасної смерті від серцево-судинних захворювань – це люди з підвищеним рівнем шкідливого холестерину.

ТСН.ua підібрав 7 простих варіантів, як можна знизити рівень холестерину в крові і запобігти розвитку різним хворобам

1. Фізична активність

Фізична активність допомагає підвищити рівень “хорошого” холестерину, нормалізувати тиск, тренувати судини, підтримувати здорову вагу та знизити ризики появи діабету.

2. Кидайте курити

Відмова від куріння сприяє підвищенню рівня ліпопротеїнів високої щільності. Куріння призводить в нашому тілі до великого надлишку вільних радикалів, чим сприяє розвитку атеросклерозу, хвороб серця та легенів. Науковці довели, що у людини, яка викурює приблизно 20 сигарет в тиждень, рівень холестерину набагато перевищують норму.

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3. Дотримуйтеся дієти

Харчування має бути збалансованим і поділеним на дробові порції. У раціоні обов'язкоко мають бути овочі, фрукти, цільнозернові злаки, квасолю, бобові, горіхи, білки на рослинній основі, нежирні тваринні білки та рибу.

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4. Замініть насичені жири ненасиченими

Віддавайте перевагу нежирному м’ясу (птиця, кролик) та продуктам із низьким вмістом жирів. Додайте у свій раціон корисні жири: горіхи, насіння, оливкова та ріпакова олія, скумбрія, оселедець. Корисними будуть омега-3-поліненасичені жирні кислоти, що є в рибі, бобових та горіхах. Вживання цих продуктів зменшить запалення та попередить утворенню атеросклеротичних бляшок. Дослідники рекомендують включати в раціон не менше 250-500 мг Омега-3 щодня.

5. Вживайте їжу, багату антиоксидантами

Найпоширеніший – вітамін С, що міститься в овочах і фруктах. Не забувайте додавати в меню в достатній кількості яблука, лимони, апельсини, імбир з медом.

Уніан

6. Зменшіть вживання кави

Цей популярний напій вживати можна, але тільки в помірній кількості і тільки фільтрований. Як стверджують фахівці, фефільтрована кава містить кофестол, який порушує процес саморегуляції судин і стимулює відкладення бляшок на стінках. При надлишку кофестола підвищується концентрація в крові ліпопротеїдів низької щільності – ЛПНЩ або "поганого" холестерину.

7. Лікування

Деякі захворювання, такі як цукровий діабет, гіпотіреоз, захворювання нирок або цироз печінки можуть викликати підвищення рівня холестерину. У такому випадку для того, щоб знизити рівень холестерину, потрібно вилікувати основне захворювання. Перед тим, як випробовувати якийсь з методів, зверніться до спеціаліста. Не займатися самолікуванням.

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