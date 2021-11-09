7 простых способов снизить холестерин в крови

Организм человека не может обойтись без холестерина, он нужен каждому.

Холестерин является незаменимым жироподобным органическим соединением для всех клеток организма, это – строительный материал. Он необходим для выработки витамина D, различных стероидных гормонов и участвует в синтезе желчных кислот. В достаточном количестве он помогает организму усваивать жиры. Однако, когда это соединение в организме находится в избытке, оно может повышать риски атеросклероза, сердечного приступа, ишемической болезни сердца и инсульта.

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Медики называют холестерин "тихим убийцей" – его процесс накопления протекает в основном без симптомов. По данным ВОЗ, 23% случая преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний – это люди с повышенным уровнем "вредного" холестерина.

ТСН.ua подобрал 7 простых вариантов, как можно снизить уровень холестерина в крови и предотвратить развитие различных болезней

1. Физическая активность

Физическая активность помогает повысить уровень хорошего холестерина, нормализовать давление, тренировать сосуды, поддерживать здоровый вес и снизить риски появления диабета.

2. Бросьте курить

Отказ от курения способствует повышению уровня липопротеинов высокой плотности. Курение приводит в нашем теле к большому избытку свободных радикалов, что способствует развитию атеросклероза, болезней сердца и легких. Ученые доказали, что у человека, выкуривающего примерно 20 сигарет в неделю, уровень холестерина намного превышает норму.

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3. Соблюдайте диету

Питание должно быть сбалансировано и разделено на дробные порции. В рационе обязательно должны быть овощи, фрукты, цельнозерновые злаки, фасоль, бобовые, орехи, белки на растительной основе, нежирные животные белки и рыбу.

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4. Замените насыщенные жиры ненасыщенными

Предпочитайте нежирное мясо (птица, кролик) и продукты с низким содержанием жиров. Добавьте в свой рацион полезные жиры: орехи, семена, оливковое и рапсовое масло, скумбрия, сельдь. Полезными будут омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты, которые есть в рыбе, бобовых и орехах. Употребление этих продуктов уменьшит воспаление и предотвратит образование атеросклеротических бляшек. Исследователи рекомендуют включать в рацион не менее 250-500 мг омега-3 ежедневно.

5. Употребляйте пищу, богатую антиоксидантами

Самый распространенный – витамин С, содержащийся в овощах и фруктах. Не забывайте добавлять в меню в достаточном количестве яблоки, лимоны, апельсины, имбирь с медом.

Униан

6. Уменьшите употребление кофе

Этот популярный напиток употреблять можно, но только в умеренном количестве и только отфильтрованный. Как утверждают специалисты, фефильтрованный кофе содержит кофестол, который нарушает процесс саморегуляции сосудов и стимулирует отложение бляшек на стенках. При избытке кофестола повышается концентрация в крови липопротеидов низкой плотности — ЛПНП или "плохого" холестерина.

7. Лечение

Некоторые заболевания, такие как сахарный диабет, гипотиреоз, заболевания почек или цирроз печени могут вызвать повышение уровня холестерина. В таком случае для того чтобы снизить уровень холестерина, нужно вылечить основное заболевание. Перед тем, как испытать какой-либо из методов, обратитесь к специалисту. Не заниматься самолечением.

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