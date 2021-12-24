Военный учет для женщин: Рада сократит список профессий

Сейчас там есть профессии, которые не понадобятся ВСУ.

В Украине анонсировали сокращение списка профессий женщин, представители которых должны встать на военный учет в Украине. Сейчас там есть профессии, которые не понадобятся ВСУ.

Об этом глава Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич написал в Facebook.

По словам Завитневича, еще весной был принят закон, предусматривающий, что женщины, имеющие специальность и (или) профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, берутся на военный учет военнообязанных.

"Такая норма была и раньше, но список определял Кабинет министров Украины, однако КМУ является крупным коллегиальным органом, а иногда решение нужно принимать уже сегодня. В законе же мы сделали рамку, что этот список определяет Министерство обороны. Но так случилось, что этот список юстировался и, когда он вышел, мы увидели, что список очень велик", — отметил глава Комитета.

Александр Завитневич вместе с министром обороны Алексеем Резниковым пришли к согласию, что перечень будет пересмотрен в сторону уменьшения.

"Потому что там есть профессии, которые действительно не понадобятся Вооруженным Силам и другим военным формированиям", — подытожил председатель Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Напомним, Россия угрожает и обостряет ситуацию на границах с Украиной, выдвигает новые требования.

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