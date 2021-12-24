Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 24 грудня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 24 грудня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 6,5 тисячі.

В Україні станом на ранок 24 грудня зафіксовано 6 647 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 248 людей, 14 874 пацієнти одужали.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 1 646 осіб, а 113 882 людини вакциновано проти COVID-19.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 637 038 осіб;

одужало – 3 408 294 особи;

летальних випадків – 94 432;

проведено ПЛР-тестувань – 16 626 864.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 537 066 людей, з них отримали першу дозу – 14 537 064 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 296 090 людей, отримали додаткову дозу – 1 389 людей. Загалом проведено 27 834 543 щеплення.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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