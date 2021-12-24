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Завершено реконструкцію будівлі для "головного серця України" Новини компаній

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Завершено реконструкцію будівлі для "головного серця України"

Ремонт тривав близько пів року, за цей час відбулася реконструкція кількох корпусів Інституту.

Найголовніше місце в країні, де досвід та інновації дарують життя і творять дива, – Державну установу "Інститут серця Міністерства охорони здоров’я України" – успішно реконструювали. 

Високопрофесійний колектив на чолі з генеральним директором Інституту, геніальним лікарем-хірургом Борисом Тодуровимрятуватиме сотні життів у комфортних та сучасних умовах.

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Ремонт тривав близько пів року, за цей час відбулася реконструкція корпусів Інституту, а саме: приміщень 1-го, 3-го та 4-го поверхів кардіологічного відділення та фасадів кардіологічного і господарського корпусів. Закуплено та встановлено медичне обладнання. Головним підрядником капітального ремонту, згідно з відкритими тендерними закупівлями, виступила українська компанія БК КБР та консорціум NESTRA.

"Ремонтні роботи в Інституті серця МОЗ України – це виклик для нас. Коли ми виграли тендер, розуміння того, що тут щодня роблять найскладніші та значущі для України операції з трансплантації серця, спонукало нас якнайкраще виконати всі реконструкційні роботи. Завжди головним пріоритетом для БК КБР та NESTRA було і залишається створення сучасних та якісних умов у таких стратегічно важливих для життя людей установах", – зазначив Дмитро Нестерук, директор БК КБР та консорціуму NESTRA.

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"Реконструкцію зробили відповідно до процедур та нормативів МОЗ. У приміщенні встановили сучасну дороговартісну апаратуру та оснащення, продумали кожну деталь. Будівельна компанія БК КБР та NESTRA професійно виконали всі ті завдання, які перед ними були поставлені", – підкреслив генеральний директор Інститута серця Борис Тодуров.

За словами Дмитра Нестерука, капітальну реконструкцію у ряді приміщень Інститута серця було заплановано на кінець 2021 року і завершено вчасно. Ремонтні роботи у таких установах – це завжди дотримання санітарних норм, використання спеціальних матеріалів: рентгенозахисного гіпсокартону, фарби, лінолеуму, підвісних стель. Вся продукція сертифікована та рекомендована до застосування у оздоблювально-ремонтних робіт у медичних закладах.
Обладнання, яке було встановлено та введено в експлуатацію у відділеннях медзакладу, завезено із Германії та Франції. 

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Зокрема, в Інституті серця відтепер працюватимуть:

  • Потужні та нові стерилізатор Getinge GSS67H 13 та машина мийно-дезинфекційна Getinge 8668; 
  • Дві експертні ангіографічні інтервенційні системи нового покоління преміального класу Azurion 7 B20. 

Велике значення мало також встановлення та введення в експлуатацію дороговартісного гамма спектрометру – комбінованої системи однофотонної емісійної комп’ютерної томографії/ комп’ютерної томографії/ позитронно емісійної комп’ютерної томографії (ОФЕКТ/КТ/ПЕТ).

Про загальні масштаби проведених робіт розповів заступник головного інженера по об’єкту Валерій Бібік. За його словами, загальна площа ремонтних робіт на трьох поверхах та у підвальному приміщенні склала понад 1000 квадратних метрів.

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Зокрема, збудовано нове приміщення для ангіографічної операційної, повністю відновлено відділення радіонуклідної діагностики та дві операційних, диспетчерська та пультова кімнати. Проведено заміну рентгенозахисної штукатурки, замінено 100% оздоблення стін, стелі та підлоги. У підвальному приміщені встановлено нову металеву підпорку для обладнання, частково проведено ремонтні роботи в кабінеті патологоанатома.

БК КБР та консорціум NESTRA вже 7 років існує на ринку України. За цей період компанія здала понад 100 об’єктів та завоювала зразкову репутацію серед будівельних компаній. У її портфелі – успішні ремонтні роботи в медичних закладах, серед яких Центр інноваційних медичних технологій НАН України, Гінекологічне відділення поліклініки №2, Наркологічне відділення №2. Значущими об’єктами також є Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП), Київський зоопарк, Територіальне управління Державного бюро розслідувань у Києві тощо.

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