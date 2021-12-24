Завершено реконструкцію будівлі для "головного серця України"

Ремонт тривав близько пів року, за цей час відбулася реконструкція кількох корпусів Інституту.

Найголовніше місце в країні, де досвід та інновації дарують життя і творять дива, – Державну установу "Інститут серця Міністерства охорони здоров’я України" – успішно реконструювали.

Високопрофесійний колектив на чолі з генеральним директором Інституту, геніальним лікарем-хірургом Борисом Тодуровимрятуватиме сотні життів у комфортних та сучасних умовах.

Ремонт тривав близько пів року, за цей час відбулася реконструкція корпусів Інституту, а саме: приміщень 1-го, 3-го та 4-го поверхів кардіологічного відділення та фасадів кардіологічного і господарського корпусів. Закуплено та встановлено медичне обладнання. Головним підрядником капітального ремонту, згідно з відкритими тендерними закупівлями, виступила українська компанія БК КБР та консорціум NESTRA.

"Ремонтні роботи в Інституті серця МОЗ України – це виклик для нас. Коли ми виграли тендер, розуміння того, що тут щодня роблять найскладніші та значущі для України операції з трансплантації серця, спонукало нас якнайкраще виконати всі реконструкційні роботи. Завжди головним пріоритетом для БК КБР та NESTRA було і залишається створення сучасних та якісних умов у таких стратегічно важливих для життя людей установах", – зазначив Дмитро Нестерук, директор БК КБР та консорціуму NESTRA.

"Реконструкцію зробили відповідно до процедур та нормативів МОЗ. У приміщенні встановили сучасну дороговартісну апаратуру та оснащення, продумали кожну деталь. Будівельна компанія БК КБР та NESTRA професійно виконали всі ті завдання, які перед ними були поставлені", – підкреслив генеральний директор Інститута серця Борис Тодуров.

За словами Дмитра Нестерука, капітальну реконструкцію у ряді приміщень Інститута серця було заплановано на кінець 2021 року і завершено вчасно. Ремонтні роботи у таких установах – це завжди дотримання санітарних норм, використання спеціальних матеріалів: рентгенозахисного гіпсокартону, фарби, лінолеуму, підвісних стель. Вся продукція сертифікована та рекомендована до застосування у оздоблювально-ремонтних робіт у медичних закладах.

Обладнання, яке було встановлено та введено в експлуатацію у відділеннях медзакладу, завезено із Германії та Франції.

Зокрема, в Інституті серця відтепер працюватимуть:

Потужні та нові стерилізатор Getinge GSS67H 13 та машина мийно-дезинфекційна Getinge 8668;

Дві експертні ангіографічні інтервенційні системи нового покоління преміального класу Azurion 7 B20.

Велике значення мало також встановлення та введення в експлуатацію дороговартісного гамма спектрометру – комбінованої системи однофотонної емісійної комп’ютерної томографії/ комп’ютерної томографії/ позитронно емісійної комп’ютерної томографії (ОФЕКТ/КТ/ПЕТ).

Про загальні масштаби проведених робіт розповів заступник головного інженера по об’єкту Валерій Бібік. За його словами, загальна площа ремонтних робіт на трьох поверхах та у підвальному приміщенні склала понад 1000 квадратних метрів.

Зокрема, збудовано нове приміщення для ангіографічної операційної, повністю відновлено відділення радіонуклідної діагностики та дві операційних, диспетчерська та пультова кімнати. Проведено заміну рентгенозахисної штукатурки, замінено 100% оздоблення стін, стелі та підлоги. У підвальному приміщені встановлено нову металеву підпорку для обладнання, частково проведено ремонтні роботи в кабінеті патологоанатома.

БК КБР та консорціум NESTRA вже 7 років існує на ринку України. За цей період компанія здала понад 100 об’єктів та завоювала зразкову репутацію серед будівельних компаній. У її портфелі – успішні ремонтні роботи в медичних закладах, серед яких Центр інноваційних медичних технологій НАН України, Гінекологічне відділення поліклініки №2, Наркологічне відділення №2. Значущими об’єктами також є Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП), Київський зоопарк, Територіальне управління Державного бюро розслідувань у Києві тощо.