Завершена реконструкция здания для "главного сердца Украины"

Ремонт длился около полугода, за это время прошла реконструкция нескольких корпусов Института.

Главное место в стране, где опыт и инновации дарят жизнь и творят чудеса, – Государственное учреждение "Институт сердца Министерства здравоохранения Украины" – успешно реконструировали.

Высокопрофессиональный коллектив во главе с генеральным директором Института, гениальным врачом-хирургом Борисом Тодуровым сможет спасать сотни жизней в комфортных и современных условиях.

Ремонт длился около полугода. За это время реконструировали корпуса Института, а именно помещения 1-го, 3-го и 4-го этажей кардиологического отделения, а также фасады кардиологического и хозяйственного корпусов. Закуплено и установлено медицинское оборудование. Главным подрядчиком капитального ремонта, согласно открытым тендерным закупкам, выступила украинская компания БК КБР и консорциум NESTRA.

"Ремонтные работы в Институте сердца Минздрава Украины – это вызов для нас. Когда мы выиграли тендер, понимание того, что здесь ежедневно делают самые сложные и значимые для Украины операции по трансплантации сердца, побудило нас лучше выполнить все реконструкционные работы. Всегда главным приоритетом для БК КБР и NESTRA было и остается создание современных и качественных условий в таких стратегически важных для жизни людей учреждениях", – отметил Дмитрий Нестерук, директор БК КБР и консорциума NESTRA.

"Реконструкцию сделали в соответствии с процедурами и нормативами Минздрава. В помещении установили современную дорогостоящую аппаратуру и оснащение, продумали каждую деталь. Строительная компания БК КБР и NESTRA профессионально выполнили все задачи, которые перед ними были поставлены", – подчеркнул генеральный директор Института сердца Борис Тодуров.

По словам Дмитрия Нестерука, капитальная реконструкция в ряде помещений Института сердца была запланирована на конец 2021 года и завершена в срок. Ремонтные работы в таких учреждениях – это всегда соблюдение санитарных норм, использование специальных материалов: рентгенозащитного гипсокартона, краски, линолеума, подвесных потолков. Вся продукция сертифицирована и рекомендована к применению при отделочно-ремонтных работах в медицинских учреждениях.

Оборудование, установленное и введенное в эксплуатацию в отделениях медучреждения, завезено из Германии и Франции.

В частности, в Институте сердца теперь будут работать:

Мощные и новые стерилизаторы Getinge GSS67H 13 и машина моечно-дезинфекционная Getinge 8668;

Две экспертные интервенционные ангиографические системы нового поколения премиального класса Azurion 7 B20.

Большое значение имела также установка и ввод в эксплуатацию дорогостоящего гамма спектрометра – комбинированной системы однофотонной эмиссионной компьютерной томографии/ компьютерной томографии/позитронно-эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ/КТ/ПЭТ).

О масштабах проведенных работ рассказал заместитель главного инженера по объекту Валерий Бибик. По его словам, общая площадь ремонтных работ на трех этажах и в подвальном помещении составила более 1000 квадратных метров.

В частности, построено новое помещение для ангиографической операционной, полностью восстановлено отделение радионуклидной диагностики и две операционных, диспетчерская и пультовая комнаты. Произведена замена рентгенозащитной штукатурки, заменено 100% отделки стен, потолка и пола. В подвальном помещении установлена новая металлическая подпорка для оборудования, частично проведены ремонтные работы в кабинете патологоанатома.

БК КБР и консорциум Nestra уже 7 лет существует на рынке Украины. За этот период компания сдала более 100 объектов и завоевала безупречную репутацию среди строительных компаний. В ее портфеле – успешны ремонтные работы в медицинских учреждениях, среди которых Центр инновационных медицинских технологий НАН Украины, Гинекологическое отделение поликлиники №2, Наркологическое отделение №2. Значимыми объектами также являются Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ), Киевский зоопарк, Территориальное управление Государственного бюро расследований в Киеве и другие.