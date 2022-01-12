У Харкові у переході метро у годину пік впала стеля

У Харкові у переході метро у годину пік впала стеля

У метро Харкова планують перевірити усі стіни на міцність.

В Харкові у годину пік обвалилася стеля у переході метро Майдан Конституції. Через інцидент спеціально створена комісія перевірить стелі в усіх станціях метрополітену.

Про це повідомляють на сайті Харківської міськради.

За словами директора Департаменту у справах інформації та зв'язків із громадськістю Юрія Сідоренка, стелі вестибюлів усіх станцій Харківського метрополітену будуть перевірені найближчим часом.

Комісія метрополітену вже з'ясовує причини події.

"Найголовніше, що ніхто не постраждав. Стелю далі "обстукуватимуть". Таким чином будуть перевірені стелі всіх вестибюлів усіх станцій підземки. Про причини обвалення повідомимо, щойно вони будуть зрозумілі", - зазначив директор департаменту.

Стелю ремонтуватимуть вночі.

Нагадаємо, що Новій Каховці Херсонської області обвалилася стеля в школі №10. Нещодавно у закладі було зроблено ремонт.

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