В Харькове в переходе метро в час пик упал потолок

В метро Харькова планируют проверить все стены на крепость.
В Харькове в час пик обрушился потолок в переходе метро Майдан Конституции. По инциденту специально созданная комиссия проверит потолки во всех станциях метрополитена.
Об этом сообщают на сайте Харьковского горсовета.
По словам директора Департамента по делам информации и связей с общественностью Юрия Сидоренко, потолки вестибюлей всех станций Харьковского метрополитена будут проверены в ближайшее время.
Комиссия метрополитена уже выясняет причины происшествия.
"Самое главное, что никто не пострадал. Потолок будут дальше "обстукивать". Таким образом будут проверены потолки всех вестибюлей всех станций подземки. О причинах обрушения сообщим, как только они будут понятны", — отметил директор департамента.
Потолок будут ремонтировать ночью.
Напомним, что Новой Каховке Херсонской области обвалился потолок в школе№10. Недавно в заведении был сделан ремонт.
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