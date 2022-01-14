Курс долара і євро на 17 січня: валюта стрімко дорожчає

Курс долара і євро на 17 січня: валюта стрімко дорожчає

Вартість долара становить 28 грн, а євро - 32 грн.

У понеділок, 17 січня, долар і євро знову здорожчають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України. Зазначимо, що долар і євро стрімко дорожчають увесь січень і додали в ціні майже по гривні.

Офіційні курси валют Нацбанку на 17 січня:

Долар США – 27,95 грн (плюс 22 коп.).

Євро – 31,98 грн (плюс 20 коп.)

Курси валют у банках та обмінниках 14 січня:

Долар США – 27,80/28,05 грн.

Євро – 31,70/32,10 грн.

Нагадаємо, середньорічний курс на 2022-й у державному бюджеті заклали на рівні 28,6 гривні за долар.

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