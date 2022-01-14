Курс доллара и евро на 17 января: валюта стремительно дорожает

Стоимость доллара составляет 28 грн, а евро – 32 грн.
В понедельник, 17 января, доллар и евро снова подорожают. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины. Отметим, что доллар и евро стремительно дорожают весь январь и прибавили в цене почти по гривне.
Официальные курсы валют Нацбанка на 17 января:
- Доллар США – 27,95 грн (плюс 22 коп.).
- Евро – 31,98 грн (плюс 20 коп.)
Курсы валют в банках и обменниках 14 января:
- Доллар США – 27,80/28,05 грн.
- Евро – 31,70/32,10 грн.
Напомним, среднегодовой курс на 2022 год в государственном бюджете заложили на уровне 28,6 гривны за доллар.
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