Народные приметы, обряды и обычаи 17 января 2022

Снег сильно скрипит под ногами – на мороз.

17 января церковь и верующие чтят память Собора святых семидесяти апостолов Христовых : Иакова, брата Господня, Марка и Луки, евангелистов, Клеопы, Симеона, Варнавы, Иосии, называемого Юстом, Фадея, Анания, Стефана, Филиппа, Прохора, Никан, Пармена, Тимофея, Тита, Филимона, Онисима, Епафраса, Архипа, Силы, Силуана, Крискента, Криспа, Епечета, Андроника, Стахии, Амплия, Урвана, Наркиса, Апеллия, Аристовула, Родиона (Иродиона), Агавы, Руфа Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия, Лина, Гайя, Филолога, Лукия, Ясона, Сосипатра, Олимпа (Олимпана), Тертия, Эраста, Куарта, Евода, Онисифора, Климента, Сосфена, Аполлоса, Тихика, Епафродита, сына Варнавы, Зины, законника, Аристарха, Пуда, Трофима, Марка, Артемы, Акилы, Фортуната, Ахаика. Дионисия Ареопагита и Симеона Нигера. Преподобного Феоктиста, игумена Кукума Сикелийского, святителя Евстафия I, архиепископа Сербского, преподобного Ахиллы, диакона Печерского, в Дальних пещерах, преподобномученика Зосимы и мученика Афанасия.

17 января: церковный праздник

Собор святых семидесяти апостолов Христовых – согласно христианским верованиям это избрание Христом 70 апостолов, чтобы послать их на проповедь. Избрание этих учеников произошло после третьей Пасхи Иисуса в Иерусалиме, то есть в последний год его земной жизни.

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После избрания Иисус дает семидесяти апостолам наставления, подобные тем, которые дал своим двенадцати апостолам. Число 70 имеет символическое значение, связанное с Ветхим Заветом.

17 января: народные традиции

В этот день на Закарпатье женщины в святой воде замешивали муку и им на дверях и косяках делали кресты, чтобы «упыри и всякая нечистая сила не имела силы». А девушки собирали буковые трески во дворе, чтобы хорошо собирались грибы.

Вечером девушки стремились напрячь "повисмо, чтобы бабы не плевали на кудель", то есть не оскверняли их труды плохими словами. Жители лесных и горных районов пытались в этот день не вспоминать волков, которые могут напасть на стадо.

17 января: что следует делать

На стол обязательно ставили мед как в чистом виде, так и в сотах, а также приготовленное из него лакомство, например, медовые ириски или пряники. Девушки в этот день гадают на суженого, желания и судьбу.

17 января: что категорически запрещено делать

менять работу в этот день;

подсматривать и подслушивать;

рассказывать о своих планах.

17 января: украинские народные приметы

Снег сильно скрипит под ногами – на мороз.

Вечером в ясную погоду провода выигрывают, как струны, — на непогоду.

Далеко слышен звук паровоза — на оттепели.

Вечерний звездопад – на ночной мороз.

Синичка утром пищит – на легкий морозец.

Волки воют недалеко от жилья до мороза.

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