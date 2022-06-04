До Маріуполя завезли 5 тис. російськомовних підручників, українські - вивезли до Донецька

Російські окупанти всіма силами намагаються розпочати освітній процес у навчальних закладах Маріуполя.

До освітньої школи №4, навчання у якій планують розпочати найближчим часом, завезли п'ять тисяч підручників для початкової та середньої школи. Усі книги написані російською мовою.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, це книги з російської мови, російської літератури, історії Росії, природи рідного краю. Натомість загарбники вивезли всі україномовні підручники, які були в наявності в шкільної бібліотеці.

Втім, вивезення навчальних матеріалів росіяни не обмежилися. У маріупольських школах демонтували всі "розумні дошки". Їх разом з підручниками направлено до Донецьку. За словами Андрющенка, кількість підручників, які ввезли з РФ, перевищує кількість дітей школьного віку, що наразі залишаються в окупованому місті.

"Окупанти з підтримки "державних волонтерів" продовжують нищити українську самоідентифікацію дітей в Маріуполі. Платники податків Маріуполя знов забеспечили підвищення якості життя доннетчан - тепер в освіті", - йдеться у повідомленні.

Як поівдомлялося, у Маріуполі окупанти країни-агресорки вирішили подовжити навчальний рік у школярів до 1 вересня. Вони оголосили, що діти не матимуть канікул. У місті планують від нового навчального року повністю русифікувати навчання.

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