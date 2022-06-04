До 40 літрів - на деяких українських АЗС збільшені ліміти палива

Внаслідок дефіциту пального водії протягом останнього місяця відстоювали в середньому черги по три години, і заправлялися всього на 20 літрів.

Від 3 червня мережа АЗС WOG збільшила ліміти на продаж бензину. Про це вже повідомили в прес-службі мережі WOG.

В травні на WOG продавали лише 20 літрів бензину в одне авто на добу. Така послуга була доступна лише для приватних клієнтів при готівковому розрахунку чи оплаті банківськими картками, і лише за наявності картки лояльності PRIDE.

Від 3 червня на WOG можна заправитися на 40 літрів, але тільки у бак. У каністру заливати пальне заборонили.

Оновлення лімітів на добу для одного автомобіля такі:

20 літрів пального продають тим, хто розраховується готівкою або банківською картою, і надасть номер телефону, на який зареєстрована карта Прайд.

40 літрів продадуть тим, хто продемонструє карту Прайд, або надасть QR- код для прочитування. Розрахунок може бути готівковим або безготівковим.

40 літрів продадуть тим, хто раніше купив пальне в додатку WOG і розрахувався з гаманця Pride.

Користуватися відразу декількома картами Прайд і тим самим збільшувати ліміт забороняється. Тим, хто купує пальне по талонах, теж можуть продати максимум 40 літрів в один бак.

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