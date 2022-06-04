До 40 литров – на некоторых украинских АЗС увеличены лимиты топлива

В результате дефицита горючего водители в течение последнего месяца отстаивали в среднем очереди по три часа и заправлялись всего на 20 литров.

С 3 июня сеть АЗС WOG увеличила лимиты на продажу бензина. Об этом сообщили в пресс-службе сети WOG.

В мае на WOG продавали всего 20 литров бензина в одно авто в сутки. Такая услуга была доступна только для частных клиентов при наличном расчете или оплате банковскими картами, и только при наличии карты лояльности PRIDE.

От 3 июня на WOG можно заправиться на 40 литров, но только в бак. В канистру заливать горючее запретили.

Обновления лимитов в сутки для одного автомобиля таковы:

20 литров горючего продают тем, кто рассчитывается наличными или банковской картой, и предоставит номер телефона, на который зарегистрирована карта Прайд.

40 литров продадут тем, кто продемонстрирует карту Прайд, или предоставит QR-код для считывания. Расчет может быть наличным или безналичным.

40 литров продадут тем, кто раньше купил горючее в приложении WOG и рассчитался из кошелька Pride.

Пользоваться сразу несколькими картами прайда и тем самым увеличивать лимит запрещается. Тем, кто покупает горючее по талонам, тоже могут продать максимум 40 литров в один бак.

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