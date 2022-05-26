До яких міст РФ та Білорусі мародери-окупанти відправляли награбоване в Україні: мапа

До яких міст РФ та Білорусі мародери-окупанти відправляли награбоване в Україні: мапа

За три місяці повномасштабного вторгнення Росії путінські вояки відправили 58 тонн награбованих речей українців. Зазвичай, посилки відправлялися від прикордонних до України регіонів.

Лідером серед пунктів призначення стала Югра, де перебуває бригада, яка стояла в Бучі, Ірпені та Гостомелі.

Про це йдеться в останньому дослідженні "Медіазони", опираючи на дані компанії СДЕК (компанії експрес-доставки з Новосибірська).

Зазначається, СДЕК дозволяє клієнтам відстежувати відправлення за його номером, а на сайті відображається докладний маршрут від пункту прийому до пункту видачі. Відповідно до проаналізованих даних з'ясувалося, що після початку повномасштабного вторгнення почалося аномальне зростання відправлень. Так, видання відстежило шлях посилок із 13 міст у РФ та Білорусі, а також окупованого Криму (Джанкоя та Армянська) та з'ясували про "незвичайний зв'язок" між містами, що свідчить про масове мародерство російських військових в Україні.

Куди мародери "другої армії світу" відправляли награбоване

Підозрілі посилки були знайдені в 13 прикордонних пунктах СДЕК:

в Армянську та Джанкої в Криму,

в Покровському Ростовській області,

у Богучарі та Россоші Воронезькій області,

у Валуйках Білгородської області,

у Залізногірську та Рильську Курської області,

у Климово та Клінці Унече Брянської області,

у білоруському Мозирі.

ФОТО: Медіазона

Як пише видання, Валуйки – це Харківський напрямок, Клинці, Новозибків та Мозир – Київсько-Чернігівський, Рильськ – Сумський, а Джанкой та Армянськ – Херсонсько-Мелітопольський.

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Міста, куди відправилося найбільше посилок

На основі аналізу посилок, лідером серед "підозрілих" стала Юрга (Кемеровська область), куди пішло близько 5,8 тонни вантажів. У цьому місті перебували три великі військові частини, в тому числі й 74-та окрема гвардійська мотострілецька бригада, яка стояла в Бучі, Гостомелі та Ірпені при окупації Київської області.

Друге місце дісталося Чебаркулю (Челябінська область), за даними "Медіазони", в Україні загинули 27 військових з цього міста. До столиці Тиви Кизил відправили більше 3,5 тонни підозрілих посилок.

Серед інших міст - Новосибірськ, Міас у Челябінській області, Улан-Уде, а також Рубцовськ, куди пішло 74 відправлення вагою близько 2 тонн.

Як повідомляли раніше, у захопленому Мелітопольському районі військові Росії пограбували дорожньо-ремонтні пункти Запорізького облавтодору, а у селищі Кам'янка та селі Обільне пограбували асфальтобетонні заводи.

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