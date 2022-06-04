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Росія сама має пройти через демілітаризацію та денацифікацію - Подоляк

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Росія сама має пройти через демілітаризацію та денацифікацію - Подоляк

Фото: Getty Images

Радник керівника ОП Михайло Подоляк зробив заяву.

Михайло Подоляк заявив, що Російська Федерація сама має пройти через демілітаризацію, денацифікацію і відмовитися від державної пропаганди. Про це радник керівника ОП написав у своєму Twitter. 

"Для забезпечення глобальної безпеки Росія обов'язково повинна пройти через демілітаризацію (позбутися крилатих ракет), денацифікацію (заборона на Z-ідеологію), депропагандизацію (приватизація ТБ) і міжнародні трибунали з вироками військовим злочинцям. Іншого шляху просто немає", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Подоляк заявив, що Україні вистачить ресурсів для перемоги над Росією та звільнення окупованих територій, їх уже достатньо підготовлено.

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