Генерал розповів, які системи ППО має Україна, а яких - потребує

Захист проти балістичних ракет має, зокрема, Ізраїль.
Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко розповів, що Україна має на озброєнні і старі радянські системи ППО, і сучасні. Втім, ще потребує ракетних комплексів.
Про це він сказав в ефірі телемарафону 22 жовтня.
"Ми маємо старі радянські, а також зайшли зараз німецькі сучасні, але по аеродинамічних цілях, літаки, гелікоптери, крилаті ракети, безпілотні літальні апарати. Що стосується балістичних ракет, то потрібні відповідні ракетні комплекси. Їх декілька країн в світі можуть дати: американці, французи з італійцями та Ізраїль.
Тим часом на запитання, скільки потрібно систем ППО, аби закрити небо, він сказав: "Порахуйте скільки у нас міст є, скільки населених пунктів, серйозних обʼєктів".
Військова допомога Україні
Після масованого ракетного удару по Україні 10-11 жовтня президент Володимир Зеленський наголосив, що Україні потрібен повітряний щит.
Під час зустріч у форматі "Рамштайн" західні союзники пообіцяли посилити українську протиповітряну оборону. Як Захід допоможе захищати Україну від ракетних атак та навали іранських дронів - у матеріалі ТСН.ua: Додаткові системи ППО і засоби боротьби з безпілотниками: що Україна отримає від союзників.
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