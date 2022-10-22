У кольорах прапора України: Усик отримав спеціальний пояс від WBC (відео)

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO в надважкій вазі Олександр Усик отримав спеціальний пояс від Всесвітньої боксерської ради (WBC).

Український боксер влаштував благодійний вечір у Лос-Анджелесі, щоб зібрати кошти для допомоги своїй батьківщині, яка постраждала від збройної агресії РФ. На цьому загоді президент WBC Маурісіо Сулейман вручив кримчанину особливий пояс у кольорах прапора України.

"2018 року WBC провів Конгрес у Києві. Ми створили цей пояс WBC, оскільки Віталій Кличко, Володимир Кличко, Ломаченко, Гвоздик та Олександр Усик - герої своєї країни. Цей пояс, мій дорогий чемпіоне, представляє серця 170 країн, які визнають тебе героєм людства. Нехай бог і надалі завжди благословляє тебе на успіх. Ми бажаємо тобі удачі", - сказав Сулейман.

Раніше повідомлялося, що Усик став новим амбасадором United24 - державної фандрейзингової платформи, яка була створена з метою збору коштів на підтримку України.

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