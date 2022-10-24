Призывал разбомбить Украину и передавал данные о ВСУ: в Ровно задержан предатель

В Ровно задержан предатель, который в социальных сетях призывал разбомбить Киев, Львов, Днепр и другие населенные пункты. Также мужчина передавал россиянам данные о расположении ВСУ.

Об этом сообщают СБУ и Офис генерального прокурора.

По данным следствия, предатель передавал россиянам данные о местах дислокации ВСУ в Ровенской области. Также у мужчины был свой телеграм-канал, в котором он призывал оккупантов бомбить украинские города, в частности, мосты и инфраструктурные объекты.

Фото: СБУ

Сотрудники СБУ задержали предателя в Ровно во время попытки очередной передачи разведданных РФ.

"Свои прокремлевские взгляды злоумышленник также неоднократно высказывал среди своего окружения. Таким образом, он пытался найти единомышленников для проведения подрывной деятельности против Украины. Установлено, что для сбора информации злоумышленник проводил визуальное наблюдение за объектами, а затем передавал их координаты через указанный тг-канал врага", – говорится в сообщении СБУ.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Во время задержания у предателя изъяли мобильный телефон, где находились доказательства его сотрудничества с оккупантами. Также местный житель незаконно хранил боеприпасы.

Жителю Ровно инкриминируют следующие статьи:

ч. 2 ст. 114-2 (распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных сил Украины или других вооруженных формирований Украины);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.

Мужчина будет находиться под стражей без возможности внесения залога.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры и предатели в Ровенской области

В субботу, 22 октября, российские оккупанты совершили массированную ракетную атаку по энергетическим объектам в разных областях Украины. Более миллиона абонентов остались без электроэнергии в Хмельницкой, Николаевской, Волынской, Черкасской, Ровенской, Кировоградской и Одесской областях.

Ранее СБУ разоблачила в Ровенской жительницу города Сарны, которая фотографировала военную технику и украинских военных на улицах города и передавала эти данные российской ФСБ. Подозреваемая является гражданкой России, но много лет проживает в Ровенской области.

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