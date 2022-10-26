Снайперська група СБУ ліквідувала чотирьох окупантів (відео)

Спецпризначенцям центру спеціальних операцій вдалося ліквідувати чотирьох окупантів на передовій.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Під час нічної розвідки наші спецпризначенці виявили спостережний пост і штурмову групу противника. Їх "відпрацювали" влучними пострілами. Кожен, хто прийшов на нашу землю зі зброєю, в ній і залишиться", - йдеться у повідомленні.

Втрати Росії у війні проти України

За даними Генштабу, станом на 26 жовтня загальні бойові втрати серед особового складу армії РФ становлять близько 68 900 осіб.

ЗСУ також знищили ворожу реактивну систему залпового вогню "Град" у Херсонській області.

За добу на Луганщині окупанти втратили склад боєприпасів, 5 вантажівок з БК і 10 "кадирівців".

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