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ЗСУ знищили "Град" рашистів на Херсонщині: фото

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ЗСУ знищили "Град" рашистів на Херсонщині: фото

Знищений "Град" на Херсонщині, фото / СтратКом ЗСУ

Окупанти втратили РСЗВ.

Українські захисники знищили реактивну систему залпового вогню "Град" росіян. Техніку окупантів бійці ліквідували в Херсонській області.

Про це повідомили в СтратКомі ЗСУ.

Знищений
Знищений "Град" на Херсонщині, фото / СтратКом ЗСУ

"Знищений кацапський БМ-21 Град на Херсонщині", - йдеться в описі до фото.

Знищений
Знищений "Град" на Херсонщині, фото / СтратКом ЗСУ

Втрати РФ

Від початку повномасштабного наступу РФ на Україну ЗСУ знищили майже 68 900 російських військових. За минулу добу українські бійці ліквідували 480 окупантів, 2 РСЗВ, 30 бойовик броньованих машин та 13 танків.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що армія РФ виявилась "паперовим тигром". Він зазначив, що до  початку російської агресії проти України в силі ЗС РФ ніхто не сумнівався, а Україні давали 72 години до капітуляції. Проте ЗСУ завдяки підтримці західних партнерів вдалося показати слабкість армії РФ.

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Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публікації
Перегляди
1227
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