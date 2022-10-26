NASA зібрало команду з "полювання" на НЛО

Американське космічне агентство NASA зібрало групу з 16 експертів, яка протягом дев'яти місяців досліджуватиме повідомлення про неопізнані повітряні явища, НЛО, абревіатуру змінили, щоб уникнути непорозумінь при трактуванні.

Про це пише Futurism.

Хто увійшов до команди

Серед експертів – астронавт у відставці Скотт Келлі, який провів на орбіті 520 днів під час чотирьох окремих місій, а також науковий журналіст, біолог-океанолог, генеральний директор компанії з космічних технологій та керівник Федерального управління цивільної авіації США.

Місія наближає NASA на ще один крок до виконання своєї обіцянки вивчати все більш незрозумілі явища, які називають НЛО, включаючи таємничі зустрічі пілотів ВМС США.

"Дослідження невідомого в космосі та атмосфері є основою нашої діяльності в NASA. Розуміння даних, які ми маємо про непізнані повітряні явища, має вирішальне значення для того, щоб допомогти нам зробити наукові висновки про те, що відбувається в нашому небі", - сказав Томас Зурбухен, заступник адміністратора Управління наукових місій NASA.

Перед новоствореною командою стоїть грандіозне завдання, враховуючи величезну кількість доступних даних.

Експерти визначать, як дані, зібрані цивільними урядовими установами, комерційні дані і дані з інших джерел потенційно можуть бути проаналізовані, щоб пролити світло на ці події.

Це очевидний перший крок до того, щоб спрямувати найкращі розуми NASA на з'ясування того, що стоїть за цими зустрічами.

Нагадаємо, вчені з Головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук (НАН) України заявили, що неодноразово помічали над Києвом і областю неопізнані літальні об'єкти (НЛО).

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