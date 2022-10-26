NASA собрало команду для "охоты" на НЛО

Уже совсем скоро эксперты приступят к независимому исследованию, которое продлится девять месяцев.
Американское космическое агентство NASA собрало группу из 16 экспертов, которая в течение девяти месяцев будет исследовать сообщения о неопознанных воздушных явлениях, НЛО, аббревиатуру изменили во избежание недоразумений при трактовке.
Об этом пишет Futurism.
Кто вошел в команду
Среди экспертов – астронавт в отставке Скотт Келли, который провел на орбите 520 дней во время четырех отдельных миссий, а также научный журналист, биолог-океанолог, генеральный директор компании по космическим технологиям и руководитель Федерального управления гражданской авиации США.
Миссия приближает NASA на еще один шаг к выполнению своего обещания изучать все более непонятные явления, называемые НЛО, включая таинственные встречи с ними пилотов ВМС США.
"Исследование неизвестного в космосе и атмосфере является основой нашей деятельности в NASA. Понимание данных, которые мы имеем о непознанных воздушных явлениях, имеет решающее значение для того, чтобы помочь нам сделать научные выводы о том, что происходит в нашем небе", — сказал Томас Зурбухен, заместитель администратора управления научных миссий NASA.
Перед новой командой стоит грандиозная задача, учитывая огромное количество доступных данных.
Эксперты определят, как данные, собранные гражданскими правительственными учреждениями, коммерческие данные и данные из других источников потенциально могут быть проанализированы, чтобы пролить свет на эти события.
Это очевидный первый шаг к тому, чтобы направить лучшие умы NASA на выяснение того, что стоит за этими встречами.
Ученые из Главной астрономической обсерватории Национальной академии наук (НАН) Украины заявили, что неоднократно замечали над Киевом и областью неопознанные летательные объекты (НЛО).
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