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Снайперская группа СБУ ликвидировала четырех оккупантов (видео)

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Снайперская группа СБУ ликвидировала четырех оккупантов (видео)

Фото: скриншот с видео

Оккупантов ликвидировали во время ночной разведки.

Спецназначенцам центра специальных операций удалось ликвидировать четырех оккупантов на передовой.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Во время ночной разведки наши спецназовцы обнаружили наблюдательный пост и штурмовую группу противника. Их "отработали" точными выстрелами. Каждый, кто пришел на нашу землю с оружием, в ней и останется", — говорится в сообщении.

Потери России в войне против Украины

По данным Генштаба, на 26 октября общие боевые потери среди личного состава армии РФ составляют около 68 900 человек.

ВСУ также уничтожили вражескую реактивную систему залпового огня "Град" в Херсонской области.

За сутки в Луганской области оккупанты потеряли склад боеприпасов, 5 грузовиков с БК и 10 "кадыровцев".

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