Потери РФ: за сутки ВСУ ликвидировали еще 480 оккупантов и сбили семь бесбилотников

Так, по состоянию на 26 октября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 68 900 человек. Данные уточняются.

Об этом 26 октября сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 26.10 ориентировочно составляют:

личного состава – около 68900 (+480) человек ликвидировано

танков ‒ 2628 (+17) ед.

боевых бронированных машин – 5351 (+30) ед.

артиллерийских систем – 1686 (+12) ед.

РСЗО – 379 (+2) ед.

средства ПВО – 192 (+2) ед.

самолетов – 271 (+0) ед.

вертолетов – 248 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1379 (+7) ед.

крылатые ракеты ‒ 350 (+0)

корабли/катера ‒ 16 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 4076 (+22) ед.

специальная техника ‒ 149 (+0)

Напомним, в Генштабе сообщили, что ВСУ за сутки отбили вражеские атаки на 9 участках в Донецкой области. Также украинские артиллеристы нанесли точечный удар и уничтожили склад боеприпасов и с десяток "кадыровцев" в Луганской области. В городе Сватово также уничтожены до 10 оккупантов и около 5 грузовых автомобилей с боекомплектом.

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