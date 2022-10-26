Американський автоконцерн Ford повністю залишив ринок Росії

Великий виробник автомобілів оголосив про продаж своєї частки у спільному американсько-російському підприємстві Sollers Ford.

Компанія Ford Motor у середу, 26 жовтня, заявила, що залишає ринок Росії. Великий автовиробник завершив угоду з продажу своїх 49% акцій спільного підприємства Sollers Ford.

Про це повідомило агентство Reuters.

Акції компанії планують передати спільному підприємству за номінальною вартістю, розмір якої не вказано.

У Ford зазначили, що залишають за собою право викупити їх упродовж наступних 5 років. Такий варіант розглядається “в разі зміни глобальної ситуації”.

Ford Motor Company призупинила свою діяльність в Росії ще у березні 2022 року, після того, як західні країни запровадили санкції проти Москви через її вторгнення до України, що майже унеможливило ведення бізнесу виробниками у РФ.

Американська компанія входить до топ-4 найбільших виробників авто одразу після Toyota, General Motors і Volkswagen.

За оцінками аналітиків, 2021 року Ford продав у Росії близько 20 тисяч автомобілів.

Нагадаємо, Росія через наслідки санкцій та відсутність комплектувальних зіткнулася з катастрофічним обсягом виробництва машин.

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