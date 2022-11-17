"Тривога" розпочалася о 07:31.
У четвер, 17 листопада, у Дніпрі під час масштабної повітряної тривоги пролунали вибухи.
Про це повідомляють кореспонденти "Суспільного".
"У Дніпрі чутно звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється про щонайменше чотири вибухи. Місцева влада поки не давала офіційних коментарів про ситуацію.
Слід зауважити, що місцеві жителі у Мережі повідомляють про перебої з електроенергією.
До слова, у Дніпрі "тривога" розпочалася о 07:31. Станом на 09:02 вона триває. Голова облради Микола Лукашук попереджав про загрозу ракетного удару по регіону.
Нагадаємо, в Україні зранку в четвер, 17 листопада, оголосили масштабну повітряну тривогу. Спочатку "почервоніли" південні та східні регіони. Згодом небезпека поширилася на всю країну.
Зокрема, під час тривоги у Києві та області пролунали вибухи. Повідомляють про роботу ППО.
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