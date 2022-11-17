У четвер, 17 листопада, у Дніпрі під час масштабної повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомляють кореспонденти "Суспільного".

"У Дніпрі чутно звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється про щонайменше чотири вибухи. Місцева влада поки не давала офіційних коментарів про ситуацію.

Слід зауважити, що місцеві жителі у Мережі повідомляють про перебої з електроенергією.

До слова, у Дніпрі "тривога" розпочалася о 07:31. Станом на 09:02 вона триває. Голова облради Микола Лукашук попереджав про загрозу ракетного удару по регіону.

Нагадаємо, в Україні зранку в четвер, 17 листопада, оголосили масштабну повітряну тривогу. Спочатку "почервоніли" південні та східні регіони. Згодом небезпека поширилася на всю країну.

Зокрема, під час тривоги у Києві та області пролунали вибухи. Повідомляють про роботу ППО.

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