Кина не будет: компания Warner Bros. запретила трансляцию своих фильмов по российским телеканалам

Голливудская киностудия Warner Bros. запретила трансляцию своих фильмов находящимся в "Национальной медиагруппе" российским телеканалам. Речь идет о СТС, РЕН-ТВ, "Пятом канале" и "Домашнем", а также видеосервисе more.tv.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Соответствующее решение – компания Warner Bros. приняла, несмотря на то, что лицензионное соглашение с российским прокатчиком действительно еще полтора года.

В "Бюллетене кинопрокатчика" отмечается, что по итогам третьего квартала 2022 года в топ-50 популярнейших среди российских кинокартин продукция Warner Bros. не вошла. Это связано с тем, что после военного вторжения РФ в Украину в России уменьшили количество развлекательного контента на телевидении, заменив его пропагандистским.

Фильмы кинокомпании набирали высокие рейтинги, в частности, на канале СТС – особенно во время новогодних каникул.

Напомним, что компания Danone приняла решение уйти с российского рынка через 8 месяцев войны в Украине. Собственные потери от такого решения Danone предварительно оценили в 1 млрд евро.

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