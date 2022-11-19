Яка доля чекає на Путіна: Огризко назвав два варіанти та заявив, що "на нього повісять всі гріхи"

Російський диктатор або сяде на лаву підсудних, або буде вбитий. Тікати йому нікуди.

Президенту Росії Володимиру Путіну нікуди тікати, тож він або сяде на лаву підсудних, або закінчить дуже погано фізично – його вб’ють.

Таку думку ексголова МЗС України, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко висловив у ефірі "Радіо НВ".

Так, експерт оцінив, як Путін може закінчити свою диктатуру.

"Насправді немає йому куди тікати. Хіба що до Кім Чен Ина. Хіба що в [КНДР] він може знайти собі якийсь прихисток, але я не думаю, що це серйозно", – сказав ексміністр.

За його оцінками, насправді у господаря Кремля залишилося тільки два варіанти дій.

"Перший – це той, що він справді сяде на лаву підсудних і його здадуть, як свого часу Мілошевича здала Сербія, яка сказала, що вона все ж хоче бути країною, яка йде в бік цивілізації, а не авторитаризму. Або ж він закінчить дуже погано фізично – його просто приберуть", – висунув версії Огризко.

Він зауважив, що розвиток цих подій залежить не від ситуації в Кремлі, а від ситуації на фронті в Україні.

"Коли українські Збройні сили завдадуть нищівного удару по російських окупантах, коли цей хребет буде остаточно зламаний, тоді в Кремлі виникне питання (у тих, хто сидить поряд з Путіним і тих, які ще хочуть якось пожити): чи не варто їм обміняти своє майбутнє і безхмарне життя на Путіна чи продовжувати його підтримувати?" – прогнозує експерт.

Він переконаний, що рішення буде аналогічним тому, що відбулося з колишнім лідером Югославії Слободаном Мілошевичем, якого судили в Гаазі, і який помер у камері, не дочекавшись вироку суду.

"Його (Путіна – ред.) просто зроблять цапом-відбувайлом, на нього повісять всі гріхи, скажуть, що це він особисто ухвалював рішення про цю війну. Його доля буде гаазькою чи, можливо, маріупольською, залежно від того, де буде засідати Міжнародний спеціалізований трибунал", – розповів Огризко.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив про неминучість держперевороту в Кремлі. За словами радника голови ОП, переворот буде таким раптовим, як втеча окупантів з Харківської та Херсонської областей.

Водночас історик і політичний аналітик Валерій Соловей вважає, що Путін збирається передати свою владу і вже погодився на запропонованого йому основного кандидата – Дмитра Патрушева – сина очільника Радбезу РФ Миколи Патрушева.

А міжнародний оглядач Іван Яковина заявив, що через поразки у війні Путін втратив легітимність в очах послідовників цього агресивного курсу. Проти президента РФ може готуватися змова, аби скинути невдаху-диктатора.

Сигнал для Росії: як тривало засідання в Гаазі щодо збитого малазійського "Боїнгу"

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