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Окупанти звільнили "мера" Енергодара Волгу

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Окупанти звільнили "мера" Енергодара Волгу

Перед звільненням колаборанта нагородили

Окупанти звільнили з посади "мера" Енергодара колаборанта Олександра Волгу.

Відповідне рішення було прийнято окупаційною владою Запорізької області, повідомляє "Обозреватель".

ЗМІ повідомляють, що останній пост на сторінці гауляйтера був опублікований ще 18 листопада. Перед звільненням Волгу нагородили грамотою від голови Чечні Рамзана Кадирова.

У свою чергу колаборант подякував чеченським бойовикам за "допомогу".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань після звільнення Херсона знайшло списки правоохоронців, які перейшли на сторону ворогу та співпрацювали з ним

Також ми інформували у Росії знайшли дружину бойовика Павла Губарєва Катерину, яка в окупованому Херсоні обіймала посаду так званої "заступниці голови окупованої Херсонської області". Її заарештували на території РФ.

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Дата публікації
Перегляди
1246
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