Оккупанты уволили "мэра" Энергодара Волгу

Оккупанты уволили с должности "мэра" Энергодара коллаборанта Александра Волгу.

Соответствующее решение было принято оккупационными властями Запорожской области, сообщает " Обозреватель ".

СМИ сообщают, что последний пост на странице гауляйтера был опубликован еще 18 ноября. Перед увольнением Волгу наградили грамотой от председателя Чечни Рамзана Кадырова.

В свою очередь коллаборант поблагодарил чеченских боевиков за "помощь".

Напомним, ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований после увольнения Херсона нашло списки правоохранителей, которые перешли на сторону врага и сотрудничали с ним.

Также мы информировали в России обнаружившую жену боевика Павла Губарева Екатерину, которая в оккупированном Херсоне занимала должность так называемой "замглавы оккупированной Херсонской области". Ее арестовали на территории РФ.

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