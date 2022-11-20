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Турецька операція проти курдів та ракетний щит для України: головні новини ночі 20 листопада

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Турецька операція проти курдів та ракетний щит для України: головні новини ночі 20 листопада

Фото: armyinform.com.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі

Головні новини ночі 20 листопада 2022:

  • В Укренерго обіцяють поліпшення ситуації з електроенергією найближчими днями. Читати далі –>
  • Війська НАТО не збираються воювати проти Росії — Пентагон. Читати далі –>
  • В Україні 20 листопада застосовуватимуться лише планові відключення електроенергії — Укренерго. Читати далі –>
  • Туреччина оголосила про початок повітряної операції проти курдів. Читати далі –>
  • Україна та союзники планують побудувати повітряний щит для захисту від російських ракет. Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
1544
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