Вибух посилки в посольстві України в Мадриді кваліфікують як теракт - ЗМІ

За попереднім аналізом, у посилці, яка була адресована послові України, містилися піротехнічні елементи.

Після отримання звіту від іспанської поліції Національна судова колегія Іспанії відкрила попереднє провадження за фактом вибуху в посольстві України в Мадриді (Іспанія) як терористичний злочин.

Про це пишуть місцеві ЗМІ.

Іспанське видання Europa Press, посилаючись на свої джерела в поліції, повідомляє, що, за попереднім аналізом, у посилці, яка була адресована послу України Сергію Погорельцеву, містилися піротехнічні елементи.

"Рішення про початок розслідування суддя поки не ухвалив, чекаючи звіту поліції з більш детальною і конкретною інформацією про інцидент", - пишуть автори статті.

Вибух у посольстві України в Мадриді

У середу, 30 листопада, за даними іспанських ЗМІ, в посольстві України в Мадриді пролунав вибух, внаслідок чого постраждала одна людина. Повідомлення про вибух надійшло о 13:15. Тим часом іспанське видання ultimahora.es додало, що лист був адресований послу України Сергію Погорельцеву. Це підтвердив сам дипломат.

Він розповів, що його секретарка помітила, що посилка немає зворотної адреси, та викликала коменданта посольства. Чоловік вирішив у саду перевірити вміст пакунка. Коли він його відкрив, то почув дивні звуки.

Після вибуху очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба доручив терміново посилити безпеку всіх українських посольств за кордоном.

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