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Військовий історик із Британії назвав дві ознаки, які вкажуть на програш Путіна у війні

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Військовий історик із Британії назвав дві ознаки, які вкажуть на програш Путіна у війні

Фото: Associated Press

Росії не вистачає особового складу, а також є проблеми із озброєнням, припускає британський історик.

Професор військових досліджень Королівського коледжу в Лондоні Лоуренс Фрідман вважає, що загроза втрати Криму та перевага українських військових під час сухопутних битв свідчитиме про поразку Путіна. 

Такою думкою військовий історик із Британії поділився у колонці для HB.

"Диктатор Володимир Путін регулярно говорить про українську загрозу Криму, зокрема, про її здатність перекрити подачу води на півострів. У жовтні він висловив обурення саботажем Керченського мосту, який зв’язує його з материком. Це наводить на думку, що для того, аби змусити Путіна серйозно вести переговори, може знадобитися поставити Крим під загрозу", — вважає він.

За словами професора, західні партнери застерігають Україну від перетворення Криму на військовий пріоритет, оскільки це може призвести до ядерної ескалації, бо півострів є дуже важливим для господаря Кремля.  

"Згодом Росія, можливо, зможе відновити свою армію, хоча слід зазначити, що ця армія, яка так сильно деградувала та виснажена цього року, створювалася у сприятливих економічних умовах. У короткостроковій перспективі існують практичні межі того, чого можна досягти, хоча це може статися тільки після того, як новостворені підрозділи вирушать на війну навесні", — пише він. 

Фрідман припускає, що Росії не вистачає особового складу, а також є проблеми із озброєнням.  Тим часом, програючи на полі бою, РФ продовжує тероризувати цивільне населення, аби змусити Київ піти на поступки.

"Але немає й натяку на те, що ракетні атаки можуть щось змінити, окрім посилення рішучості України звільнити свою територію", - переконаний історик. 

Нагадаємо, раніше повідомляли, що окупанти готуються до здачі лівобережжя Херсонщини.

Трибунал для Путіна, воєнні злочини Росії та успіхи України – Дідьє Рейндерс

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Дата публікації
Перегляди
2344
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